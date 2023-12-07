Кабмін схвалив законопроєкт про лобіювання

Уряд на засіданні у четвер схвалив законопроєкт про лобіювання з доопрацюваннями, що враховують пропозиції громадськості та коментарі Міністерства юстиції.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що наприкінці минулого тижня мала зустріч з представниками громадських організацій, на якій детально проговорили запропоновані НАЗК законодавчі зміни.

За результатами спільної роботи, за словами Стефанішиної, було удосконалено визначення в законопроєкті лобіювання, об’єкта та предмета лобіювання, доопрацьовано перелік прав та обов’язків суб’єкта та об’єкта лобіювання, визначено сфери і питання, на які дія закону не поширюється.

Стефанішина окремо зазначила, що текст законопроєкту, який зараз “гуляє” інтернетом, не є коректним. Вона наголосила, що на засіданні уряду схвалили внесений НАЗК текст з урахуванням пропозицій громадянського суспільства.

Вона підкреслила, що у законопроєкті відділили адвокацію від лобіювання, оскільки “адвокація не є лобіюванням”.

“Закон про лобіювання має відповідати європейським стандартам. Його метою має бути створення прозорого ринку послуг лобіювання. І очевидно, що він має бути націленим передусім саме на зменшення впливу олігархів на державне управління і економіку, а не на обмеження можливостей громадського сектору просувати суспільно значущі зміни.

У законопроєкті чітко зафіксовано, що таке адвокація, і що вона не є лобіюванням”, – підкреслила Стефанішина.

Ухвалення законопроєкту про лобіювання визначено як один з 4-х додаткових кроків Європейською комісією для того, щоб Україну визнали готовою до початку переговорів про вступ до ЄС.

“Решта три законопроєкти вже у парламенті і, сподіваюся, будуть найближчим часом ухвалені. Це буде потужний сигнал у той час, як обговорюються рішення по Україні, ухвалення яких очікуємо на Європейській раді наступного тижня”, – зазначила віцепрем’єрка.