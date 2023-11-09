Політика

Кабмін призначив виконувачем обов’язків міністра спорту Матвія Бідного

9 Листопада 2023 19:43
читать на русском →
кадри

Кабмін у четвер, 9 листопада, призначив виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

«На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича», — йдеться в повідомленні.

За даними з відкритих джерел, Бідний Матвій був заступником Міністра молоді та спорту України з липня 2020 року. До цього він був помічником-консультантом народного депутата України та директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 18:57

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів
9 Листопада 2023 19:52

Під Харковом будують підземну школу
9 Листопада 2023 19:21

Упродовж доби окупанти атакували на семи напрямках, – Генштаб
9 Листопада 2023 17:34

На кордоні України та Польщі заблоковано понад 20 тисяч машин
9 Листопада 2023 16:12

В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки