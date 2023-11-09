Кабмін призначив виконувачем обов’язків міністра спорту Матвія Бідного

Кабмін у четвер, 9 листопада, призначив виконувачем обов’язків міністра молоді та спорту заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

«На своєму засіданні 9 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра молоді та спорту на заступника міністра Бідного Матвія Вікторовича», — йдеться в повідомленні.

За даними з відкритих джерел, Бідний Матвій був заступником Міністра молоді та спорту України з липня 2020 року. До цього він був помічником-консультантом народного депутата України та директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.