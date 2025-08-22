Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Кабінет Міністрів подав до Ради законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, пропонується внести зміни до статті 332 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зокрема, кримінальну відповідальність можуть запровадити за:

незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного чи надзвичайного стану поза пунктами пропуску;

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення;

порушення військовозобов’язаними встановленого строку перебування за межами України.

Також уряд планує встановити обов’язок для призовників, військовозобов’язаних і резервістів дотримуватися визначених термінів перебування за кордоном.

Згідно з проєктом, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 3 років.

Окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.

Законопроєкт вводить нову норму: порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься штрафом від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень або ув’язненням на 3-5 років.

Водночас документ дає шанс уникнути покарання. Громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.

Наразі чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати територію України у зв’язку з воєнним станом і мобілізацією, але діють винятки. Виїзд дозволено людям з інвалідністю, багатодітним батькам, волонтерам та водіям, які перевозять гуманітарні вантажі.