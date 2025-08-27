Кабмін оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно.

“У разі введення на території України воєнного стану обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил”, — йдеться у тексті документа.

Згідно з документом, обмеження на перетин державного кордону не поширюються на цю категорію громадян, за винятком осіб, які обіймають визначені посади в органах влади чи місцевого самоврядування — вони можуть виїжджати лише у службові відрядження.

Для виїзду за кордон чоловікам віком 18–22 роки потрібно мати: