Кабмін дозволив використовувати кваліфіковані електронні підписи Євросоюзу в Україні

Кабінет міністрів підтримав постанову, яка, зокрема, дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Також ухвалена постанова дозволяє вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг.
“Це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами та надавати електронні довірчі послуги в нашій державі.
Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема, при веденні бізнесу. Крім того, посприяють повноцінному використанню українських е-підписів за кордоном та шерингу е-документів ЄС в Україні.
Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами”, – пояснили в міністерстві.