Економіка

Кабмін дозволив використовувати кваліфіковані електронні підписи Євросоюзу в Україні

14 Листопада 2023 19:58
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єс, мінцифра

Кабінет міністрів підтримав постанову, яка, зокрема, дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні. 

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Також ухвалена постанова дозволяє вносити до Довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг.

“Це дасть змогу громадянам ЄС підписувати в Україні е-документи своїми е-підписами та надавати електронні довірчі послуги в нашій державі.

Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема, при веденні бізнесу. Крім того, посприяють повноцінному використанню українських е-підписів за кордоном та шерингу е-документів ЄС в Україні.

Ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами”, – пояснили в міністерстві.


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