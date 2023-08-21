Суспільство

Кабінет міністрів дав дозвіл на створення Національного військового меморіального кладовища на Київщині

21 Серпня 2023 18:30
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кабмін, київ

Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища.

До 30 серпня 2025 року його мають створити у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом, йдеться у постанові уряду №870 від 19 серпня.  

Зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га.

Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів.

Замовником робіт з проєктування буде державна установа “Національне військове меморіальне кладовище”.


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