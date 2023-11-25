Кримінал

JDD: Грузини вкрали у Франції рідкісні видання Пушкіна

25 Листопада 2023 20:35
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франція, кримінал

Слідчий суддя в Парижі звинуватив трьох громадян Грузії у справі про крадіжку рідкісних видань Олександра Пушкіна. Про це повідомляє французька газета Journal du Dimanche.

«Трьом вихідцям з Грузії, чоловікові та двом жінкам, були пред’явлені звинувачення за фактами “крадіжка у складі злочинної групи” та “злочинна змова”»,— зазначено у статті.

Чоловік був взятий під варту. Жінки, які припадають чоловікові сестрою та племінницею, були відпущені. Вони перебувають під судовим наглядом. Зазначається, що чоловік зізнався у підготовці крадіжки за вказівкою замовника, проте не назвав його ім’я. Жінки стверджували, що не знали про наміри чоловіка і заявили, що просто «надали притулок» у себе родичу.

Підозрювані були затримані 20 листопада під час розслідування кількох крадіжок рідкісних видань російського поета у бібліотеках Франції. Як зазначає видання, твори Олександра Пушкіна останнім часом мають особливий попит на ринку.

За даними Центрального бюро боротьби з нелегальною торгівлею творами мистецтва в Парижі, підозрювані входять до складу організованої мережі, яка займається крадіжкою оригінальних творів та рідкісних видань.


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