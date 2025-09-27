Ізраїльський комплекс Patriot вже працює в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже працює комплекс протиповітряної оборони Patriot, який був на озброєнні Ізраїля. Про це президент заявив під час брифінгу.

“Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць працює”, — заявив Зеленський.

Він додав, що ще дві ізраїльські системи Patriot прибудуть в Україну восени.

“Давайте все. Більше про Patriot я не буду казати”, – констатував глава держави.

Раніше Зеленський повідомляв, що до перших пакетів американської зброї, які Україна отримає за кошти інших союзників у НАТО за механізмом PURL, будуть ракети для Patriot і Himars.