Суспільство

Ізраїль звільнив 110 палестинських в’язнів в обмін на трьох ізраїльських заручників, – ЗМІ
31 Січня 2025 07:49
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Звільнення Ізраїлем палестинських в'язнів / Фото: AP
Звільнення Ізраїлем палестинських в'язнів / Фото: AP

У четвер Ізраїль звільнив 110 палестинських в’язнів в обмін на трьох ізраїльських заручників, утримуваних в Газі. П’ять тайських робітників, які перебували в полоні в анклаві, також були звільнені в рамках окремої угоди з Таїландом.

Про це пише видання Associated Press.

Обмін ув’язнених на заручників, що відбувся в четвер, став третім раундом обмінів в рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка діє вже другий тиждень.

Більшість в’язнів вийшли з автобуса Червоного Хреста, де їх зустрічали прихильників на окупованому Західному березі річки Йордан, де, за даними ООН, кожен п’ятий палестинець пройшов через ізраїльську в’язницю, і звільнення в’язнів стало джерелом національного святкування.

23 з ув’язнених до довічного за тяжчі злочини, були переведені до Єгипту перед подальшою депортацією. Серед звільнених – один із найвідоміших палестинських терористів Закарія Зубайді, лідер Бригад мучеників Аль-Акси, воєнізованого крила ФАТХ.

Звільнення 110 палестинських в’язнів в обмін на трьох ізраїльських заручників/ Фото: AP

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