Ізраїль заявив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ХАМАС втратив контроль над сектором Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

«Немає сил Хамаса, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над сектором Гази. Терористи тікають на південь. Мирні жителі грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду», — заявив Галлант.

За його словами, ізраїльські сили просуваються «за планом і виконують завдання точно і смертоносно».

Він також додав, що останніми днями ЦАХАЛ «активізував» дії проти тунелів ХАМАС.

«Ми працюємо за завданнями. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми досягнемо наших цілей», — наголосив він.

Як передає The Times of Israel, у Мережі з’явилося фото бійців ЦАХАЛ у будівлі парламенту Гази, яку ХАМАС використовував із 2007 року.