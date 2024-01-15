Політика

Ізраїль заявив про завершення інтенсивної фази наступу на півночі сектора Гази

15 Січня 2024 20:47
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ізраїль

Ізраїль завершив «інтенсивну фазу» наземного наступу на півночі сектора Гази. Незабаром інтенсивні бої завершаться і на півдні – в районі Хан-Юніса, заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у понеділок, 15 січня, пише The Times of Israel.

За його словами, ізраїльські війська проводять операції на півночі Гази з меншою інтенсивністю після ліквідації всіх батальйонів терористичної організації ХАМАС у цьому районі. Військові ведуть пошуки бойовиків, які залишилися.

На півдні сектора Гази, за словами Галланта, «війська ЦАХАЛ зосереджені на «голові змії» – керівництві ХАМАС. Він додав, що терористи в цьому районі «розпадаються як бойова сила».

Галлант додав, що «політична нерішучість може зашкодити перебігу військової операції», після якої палестинці керуватимуть Газою, а закінчення військової кампанії має бути закріплено політичним актом.


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