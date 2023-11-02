Суспільство

Ізраїль завдав нового удару по табору біженців

2 Листопада 2023 07:52
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ізраїль

Ізраїль завдав другого за два дні удару по табору біженців у секторі Гази у середу, 1 листопада. Військові кажуть, що ліквідували ще одного командира ісламістського руху ХАМАС.

Про це повідомляють Reuters та CNN.

За словами ізраїльських військових, їхні винищувачі атакували комплекс управління ХАМАС в таборі біженців Джебалія «на основі точних розвідувальних даних». Вони кажуть про знищення керівника протитанкового ракетного підрозділу бойовиків Мухаммеда Асара.

Доктор Атеф аль-Кахлаут з лікарні Гази стверджує, що внаслідок удару до медзакладу доставили щонайменше 80 тіл й продовжують діставати їх з-під завалів. За його словами, це переважно жінки та діти, ще сотні дістали поранення.

Ізраїль заявив, що ХАМАС навмисно будує свою інфраструктуру під, навколо і всередині цивільних будівель, наражаючи на небезпеку мирне населення Гази.


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