Ізраїль завдав нового удару по табору біженців

Ізраїль завдав другого за два дні удару по табору біженців у секторі Гази у середу, 1 листопада. Військові кажуть, що ліквідували ще одного командира ісламістського руху ХАМАС.

Про це повідомляють Reuters та CNN.

За словами ізраїльських військових, їхні винищувачі атакували комплекс управління ХАМАС в таборі біженців Джебалія «на основі точних розвідувальних даних». Вони кажуть про знищення керівника протитанкового ракетного підрозділу бойовиків Мухаммеда Асара.

Доктор Атеф аль-Кахлаут з лікарні Гази стверджує, що внаслідок удару до медзакладу доставили щонайменше 80 тіл й продовжують діставати їх з-під завалів. За його словами, це переважно жінки та діти, ще сотні дістали поранення.

Ізраїль заявив, що ХАМАС навмисно будує свою інфраструктуру під, навколо і всередині цивільних будівель, наражаючи на небезпеку мирне населення Гази.