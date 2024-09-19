Ізраїль завдав масованих ударів по Лівану

Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по об’єктах “Хезболли” в Лівані, щоб підірвати її потенціал та інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Протягом десятиліть “Хезболла” озброювала будинки цивільних, рила під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит, перетворивши південь Лівану на зону бойових дій. Армія Оборони Ізраїлю працює над тим, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, уможливити повернення мешканців до своїх домівок і досягти воєнних цілей”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку лідер “Хезболли” Хасан Насралла виступив із заявою на червоному тлі (цей колір символізує помсту). Він назвав ізраїльтян боягузами і запропонував їм не втягувати мирних жителів у конфлікт.

Також він заявив, що ізраїльські атаки на Ліван прирівнюються до оголошення війни.