Політика

Ізраїль завдав масованих ударів по Лівану
19 Вересня 2024 17:59
читать на русском →
ізраїль
Ізраїльська авіація вдарила по Лівану / Фото з відкритих джерел

Армія оборони Ізраїлю завдає ударів по об’єктах “Хезболли” в Лівані, щоб підірвати її потенціал та інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Протягом десятиліть “Хезболла” озброювала будинки цивільних, рила під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит, перетворивши південь Лівану на зону бойових дій. Армія Оборони Ізраїлю працює над тим, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, уможливити повернення мешканців до своїх домівок і досягти воєнних цілей”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку лідер “Хезболли” Хасан Насралла виступив із заявою на червоному тлі (цей колір символізує помсту). Він назвав ізраїльтян боягузами і запропонував їм не втягувати мирних жителів у конфлікт.

Також він заявив, що ізраїльські атаки на Ліван прирівнюються до оголошення війни.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Вересня 2024 20:05

Офіс президента підтвердив майбутні зустрічі Зеленського з Байденом, Гарріс та Трампом
19 Вересня 2024 20:21

Вирви діаметром від 50 до 90 метрів: з’явились нові знімки наслідків удару по складу у Тверській області
19 Вересня 2024 18:03

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському пансіонату
19 Вересня 2024 17:24

Відключення світла взимку можуть сягати 18 годин, – доповідь ООН
19 Вересня 2024 16:44

У 2025 році на оборону Україна виділить понад 26% ВВП
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки