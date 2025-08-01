        Політика

        Ізраїль засудив удар РФ по Києву

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 18:04
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        Наслідки російської атаки на Київ / Фото: ДСНС
        Наслідки російської атаки на Київ / Фото: ДСНС

        Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по Києву, внаслідок яких у ніч на 31 липня загинула 31 людина.

        Про це він написав у соцмережі X.

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        “Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які спричинили великі та трагічні втрати. Співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання всім пораненим”, — зазначив Саар.

        Він додав, що спілкувався із секретарем ізраїльського посольства в Україні, чий будинок постраждав внаслідок обстрілів. Очільник МЗС Ізраїлю наголосив, що його країна виступає за міцний і тривалий мир, який має гарантувати безпеку Україні.


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