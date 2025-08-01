Ізраїль засудив удар РФ по Києву

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар засудив російські удари по Києву, внаслідок яких у ніч на 31 липня загинула 31 людина.

Про це він написав у соцмережі X.

Реклама

“Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які спричинили великі та трагічні втрати. Співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання всім пораненим”, — зазначив Саар.

Він додав, що спілкувався із секретарем ізраїльського посольства в Україні, чий будинок постраждав внаслідок обстрілів. Очільник МЗС Ізраїлю наголосив, що його країна виступає за міцний і тривалий мир, який має гарантувати безпеку Україні.