Політика

Ізраїль закриває своє посольство в Ірландії
15 Грудня 2024 17:50
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ізраїль, ірландія
Посольство Ізраїлю в Дубліні / Фото PA Images

Міністр закордонних справ Ізраїлю розпорядився закрити посольство країни в Дубліні, пославшись на «крайню антиізраїльську політику» ірландського уряду, передає Bloomberg.

Гідеон Саар, призначений главою ізраїльського зовнішньополітичного відомства, вказав на рішення Ірландії підтримати судовий позов Південно-Африканської Республіки в Міжнародному суді, який звинувачує Ізраїль у геноциді. Він також послався на рішення Ірландії визнати палестинську державу, що змусило Ізраїль відкликати свого посла.

«Ірландія перейшла всі червоні лінії у своїх відносинах з Ізраїлем», – йдеться в заяві Саара. «Дії та антисемітська риторика, які Ірландія використовує проти Ізраїлю, сягають корінням у делегітимізацію і демонізацію єврейської держави».

Ірландські лідери відкинули звинувачення Ізраїлю в антисемітизмі, а прем’єр-міністр Саймон Гарріс назвав це рішення «глибоко сумним».

«Я категорично відкидаю твердження, що Ірландія налаштована антиізраїльськи. Ірландія виступає за мир, за права людини і за міжнародне право», – написав Гарріс на сайті X.

Мішель Мартін, заступник прем’єр-міністра Ірландії, також засудив дії Ізраїлю у своїй заяві. Він заявив, що закривати посольство Ірландії в Ізраїлі не планується.


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