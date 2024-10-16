Ізраїль відкинув українські пропозицію щодо протидії іранським БпЛА, – посол

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль не прийняв пропозицію Києва співпрацювати для протидії іранським безпілотникам, які використовуються Росією для ударів по Україні. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Ynet, яке цитує Times of Israel.

Корнійчук нагадав, що ще в лютому 2023 року привіз до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу залишки іранського безпілотника, який Росія використала для атаки на Київ. Тоді він попередив, що без співпраці з Україною подібні безпілотники можуть бути використані проти Ізраїлю.

“Я не хочу зараз говорити: “Так я і казав”, — зазначив Корнійчук, натякаючи на нещодавній удар ліванського угруповання “Хезболла” по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських безпілотників.

Незважаючи на те, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль співпраця між Києвом та Єрусалимом активізувалася, посол вважає, що можна було зробити більше, зокрема щодо обміну розвідданими.