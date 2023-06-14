Політика

Ізраїль вдарить по Ірану у разі доведення рівня збагачення урану до 90%

14 Червня 2023 16:46
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ізраїль, іран, ядерна зброя

Ізраїль завдасть удару по Ірану у разі, якщо він збагачуватиме уран до рівня 90%, повідомили ізраїльські ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника єврейської держави.

“Ірану добре відомо, що якщо йому вдасться довести рівень збагачення урану до 90%, на нього чекає удар з боку Ізраїлю”, – сказав ізраїльський представник.

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що ця заява стала реакцією на повідомлення про можливість досягнення між Тегераном та західними країнами домовленості щодо іранської ядерної програми.

“США, як і інші західні країни, добре обізнані, що збагачений до необхідного для виробництва ядерної бомби рівня 90% уран – це “червона лінія” для Ізраїлю”, – підкреслив ізраїльський представник.

Ізраїльські ЗМІ також зазначають, що на тлі чуток про непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном за посередництва Оману прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив, що “ніяка угода з Іраном не буде обов’язковою для Ізраїлю, який зробить усе, щоб захистити себе”.


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