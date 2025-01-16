Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню в Газі

ХАМАС та Ізраїль досягли угоди про припинення вогню в Газі, яка, за словами посередників, набуде чинності в неділю, 19 січня. Передбачається звільнення заручників, які утримувалися протягом 15-місячної війни.

Про це пише агенція Reuters.

Комплексна поетапна угода передбачає шеститижневе початкове припинення вогню з поступовим виведенням ізраїльських військ зі Смуги Гази, де загинули десятки тисяч людей. Заручники, захоплені бойовиками угруповання ХАМАС, яке контролює Газу, будуть звільнені в обмін на палестинських в’язнів, яких утримує Ізраїль.

На пресконференції в Досі прем’єр-міністр Катару шейх Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що припинення вогню набуде чинності 19 січня. За його словами, учасники переговорів працюють з Ізраїлем і ХАМАС над кроками з реалізації угоди.

“Ця угода зупинить бойові дії в Газі, збільшить обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню і возз’єднає заручників з їхніми сім’ями після більш ніж 15 місяців у полоні”, – заявив Джо Байден у Вашингтоні.

Попри угоду, жителі повідомляють, що в середу ввечері ізраїльські авіаудари продовжилися в Газі, де, за даними місцевих органів охорони здоров’я, в результаті конфлікту загалом загинуло понад 46 000 людей. За даними медиків, в результаті ударів по місту Газа і північній частині Гази загинули щонайменше 32 людини.

Палестинський чиновник, близький до переговорів, сказав, що посередники намагаються переконати обидві сторони припинити бойові дії до початку перемир’я в неділю.

Палестинці відреагували на новину святкуванням: на вулицях Гази натовпи заполонили вулиці під звуки клаксонів, люди вони раділи, розмахували палестинськими прапорами і танцювали.