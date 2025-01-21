Суспільство

Ізраїль пропонує передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ
21 Січня 2025 19:52
читать на русском →
Ізраїльські солдати поблизу Кір'ят-Шмони і кордону Ізраїлю з Ліваном на півночі Ізраїлю / Фото: Reuters
Ізраїльські солдати поблизу Кір'ят-Шмони і кордону Ізраїлю з Ліваном на півночі Ізраїлю / Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Ізраїлю запропонувало передати Україні російську зброю, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи “будь-де у ворогів Ізраїлю”. Про це йшлося на зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею Міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, що відбулася 21 січня.

Про це повідомила пресслужба українського посольства в Ізраїлі.

Пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю, озвучила міністр МЗС країни.

“Ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання”, – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили спільні виклики для України та Ізраїлю, зокрема військову співпрацю між Іраном і Росією, яка загрожує безпеці обох країн. Посол підкреслив, що протидія цій загрозі є спільним інтересом України та Ізраїлю.

Також йшлося про активізацію контактів на високому рівні та розвиток співпраці в економічній, консульській і гуманітарній сферах.

Євген Корнійчук та Шаррен Хаскель / Фото: Українське посольство в Ізраїлі

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Січня 2025 20:50

Суд обрав запобіжний захід військовим, яких підозрюють у провалі оборони Харківщини
21 Січня 2025 21:49

В Україні відкрили спільне підприємство з виробником танків Leopard 2
21 Січня 2025 21:19

Держсекретар США припустив, що Україні доведеться відмовитися від повернення всієї захопленої РФ території
21 Січня 2025 19:52

Ізраїль пропонує передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ
21 Січня 2025 18:56

На п’ять років відправили за ґрати чоловіка, який підпалював у Львові автівки ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки