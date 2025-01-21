Ізраїль пропонує передати Україні російську зброю, яку захопив ЦАХАЛ

Міністерство закордонних справ Ізраїлю запропонувало передати Україні російську зброю, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи “будь-де у ворогів Ізраїлю”. Про це йшлося на зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею Міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель, що відбулася 21 січня.

Про це повідомила пресслужба українського посольства в Ізраїлі.

Пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю, озвучила міністр МЗС країни.

“Ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання”, – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили спільні виклики для України та Ізраїлю, зокрема військову співпрацю між Іраном і Росією, яка загрожує безпеці обох країн. Посол підкреслив, що протидія цій загрозі є спільним інтересом України та Ізраїлю.

Також йшлося про активізацію контактів на високому рівні та розвиток співпраці в економічній, консульській і гуманітарній сферах.