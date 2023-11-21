Ізраїль і ХАМАС попередньо домовились про тимчасове припинення вогню, – ЗМІ

Ізраїль погодився зупинити бойові дії в секторі Гази на чотири дні, проте бойовики ХАМАС повинні спершу звільнити 53 заручників у рамках угоди, яку винесуть на голосування в уряді Ізраїлю у вівторок ввечері, 21 листопада.

Про це повідомило видання Ynet.

Угода між Ізраїлем і ХАМАС передбачає також припинення вогню ще на два дні, якщо бойовики ХАМАС відпустять ще 20 заручників.

Видання пише, що Ізраїль готується до припинення вогню на шість днів. Згідно з угодою, Ізраїль зобов’язується утримуватися від повітряної діяльності над сектором Гази впродовж шести годин щодня у перші дні припинення вогню.