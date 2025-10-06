Ізраїль депортував Грету Тунберг та ще 170 активістів флотилії “Сумуд” до Греції та Словаччини

Ізраїль депортував кліматичну активістку Грету Тунберг і ще 170 учасників флотилії «Global Sumud», які намагалися прорвати морську блокаду сектора Гази. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

За даними МЗС, усіх затриманих активістів депортували до Греції та Словаччини. У заяві ізраїльської сторони зазначається, що учасники «флотилії свободи» проводили «піар-акцію під прикриттям гуманітарної місії». Серед депортованих — громадяни кількох країн, зокрема Швеції, Швейцарії, Туреччини та Канади.

Флотилія «Global Sumud» вирушила до узбережжя Гази з гуманітарним вантажем, заявляючи метою доставку допомоги палестинському населенню. Ізраїльські сили перехопили судна в міжнародних водах, пояснивши дії міркуваннями безпеки.

Частина активістів заявила про жорстоке поводження під час затримання, зокрема обмежений доступ до води та їжі, конфіскацію особистих речей і психологічний тиск. Водночас ізраїльська влада назвала ці твердження неправдивими.

Міжнародні правозахисні організації та медіа відзначають, що участь Грети Тунберг у флотилії привернула значну увагу до інциденту й поставила питання про дотримання Ізраїлем норм міжнародного права у міжнародних водах.