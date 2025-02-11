Суспільство

Із прикордонних сіл Сумщини евакуювали 777 дітей
11 Лютого 2025 16:42
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Дитина сідає в евакуаційний транспорт / Скриншот з відео
Дитина сідає в евакуаційний транспорт / Скриншот з відео

На Сумщині завершили евакуацію дітей із 90 населених пунктів поблизу кордону з Росією. Загалом вивезли 777 дітей, які перебували під загрозою через ворожі обстріли.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

За його словами, дітей розміщують у транзитних центрах, де вони отримують фінансову, гуманітарну та психологічну допомогу.

“Ми першочергово займаємось евакуацією дітей. Наразі 777 дітей уже вивезено з 90 населених пунктів прикордоння, де їм загрожував ворог”, – зазначив Артюх.


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