Італія заявила, що не надаватиме Україні наступальну зброю

Італія підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Однак країна не надаватиме ЗСУ наступального озброєння.

Попри це країна обіцяє працювати для досягнення миру. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє 24 канал.

Таяні зазначив, що військова ситуація в Україні – дуже складна.

“Ми дуже стурбовані, ми всі працюємо заради миру і, як вирішив парламент, готові надати оборонну зброю. Ми ніколи не надішлемо наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією, у нас немає нічого спільного з російським народом”, – зауважив міністр закордонних справ Італії.

Він підсумував, що Італія лише прагне захистити незалежність України.