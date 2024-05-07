Італія забороняє використання переданої зброї за межами України

Озброєння, яке Італія постачає Україні, може використовуватися тільки в межах кордонів країни, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає видання ANSA.

“Вся військова техніка, яку ми відправляємо, призначена для використання тільки на території України”, – сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів про ідею президента Франції Емманюеля Макрона про введення західних військ до України, глава італійського МЗС зазначив, що виступає проти цього. Він також сказав, що не думає, що Макрон хоче воювати з РФ та порадив запитати у французького президента, що він справді хоче робити.