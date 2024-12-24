Політика

Італійський уряд підтримав продовження постачання зброї Україні
24 Грудня 2024 07:23
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італія, допомога, зброя
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Кабінет міністрів Італії на чолі з Джорджею Мелоні ухвалив указ про продовження дозволу на передачу військової техніки та обладнання Україні.

Про це повідомляє ANSA.

У документі зазначено, що це рішення стосується “термінових положень щодо постачання військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання українським державним органам”.

Італія також планує провести в липні 2025 року конференцію з питань відновлення України.

Раніше, на початку грудня, стало відомо, що країна готує новий пакет військової допомоги, який можуть затвердити до кінця року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Італія надала Україні дев’ять пакетів допомоги, включно з двома системами ППО SAMP/T.


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