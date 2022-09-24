ISW: зусилля з мобілізації у перші дні зіткнулися із системними проблемами

Американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи повідомлення про те, як у Росії проходить мобілізація, приходить до висновку про те, що влада відчуває “серйозні та системні проблеми”.

Військкомати мобілізують чоловіків, деякі з яких не відповідають заявленим Кремлем критеріям. Президент Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу говорили, що мобілізації підлягають боєздатні резервісти – насамперед чоловіки з бойовим досвідом. А військові блогери та користувачі соцмереж повідомляють, що натомість повістки отримують студенти, люди у віці, працівники ВПК і ті, що не служили в армії, хоча Шойгу та інші офіційні особи заявляли, що ці категорії будуть звільнені від мобілізації.

Помилки в перші дні мобілізації в розпал невдалої війни можуть бути цілком зрозумілі, але все ж таки демонструють те, що мобілізаційна інфраструктура виявилася підготовленою до великої війни не краще, ніж збройні сили. Перша в пострадянській мобілізаційній кампанії виявила неефективну бюрократичну систему, яка навряд чи зможе в короткі терміни забезпечити необхідний боєздатний резерв.

Кремль хоче повернути собі ініціативу у війні, спрямовуючи на неї невмотивованих людей, які можуть почати висловлювати своє обурення. Невдала кампанія мобілізації може призвести до подальшого зростання незадоволеності і в тилу з боку прихильників збройного вторгнення в Україну.

Можливо, що міноборони Росії вирішить ці проблеми та спрямує мобілізаційні зусилля у потрібне йому русло. Не виключено також, що такі проблеми були повсюдними. У той же час надходять повідомлення про те, що регіональні чиновники просто зобов’язані були забезпечити певну кількість мобілізованих, і це, ймовірно, змусило їх знехтувати заявленими принципами відбору, випливає зі звіту ISW.

При цьому масштаби мобілізації в регіонах відрізняється, що може посилити соціальну напруженість, що вже виникла через передбачувану нерівність у створенні добровольчих батальйонів. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що республіка не проводитиме мобілізацію, оскільки план призову в ній “перевиконано на 254%”. Заява Кадирова – тривожний індикатор для Кремля: якщо один із найагресивніших прихильників війни відчуває необхідність відмовитися від мобілізації своїх співвітчизників, це вказує на те, що навіть Кадиров відчуває народне невдоволення, вважають експерти ISW.