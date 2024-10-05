Політика

ISW: ЗСУ провели успішну операцію під Липцями
5 Жовтня 2024 09:15
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ISW
Ілюстративне фото / Фото Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Російські військові незначно просунулися у Вовчанську. Зокрема, вздовж вулиць Колокольцова та Пушкінської в центрі міста.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Днями речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев заявив, що за останні кілька днів окупанти знизили темпи наступальних дій у районі Вовчанська та продовжують поповнювати штурмові групи шляхом внутрішньої ротації та замін.

В Харківському угрупованні військ ЗСУ також повідомили, що українські військові нещодавно провели успішну операцію та захопили сім російських позицій на північ від Липців.

Тим часом армія РФ просувається поблизу Торецька, Покровська, а також на Курахівському напрямку.

Протягом минулої доби війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру. Втім, не досягли жодних підтверджених успіхів. Окупанти також наступали також біля Білої Гори, Ступочок та поблизу Андріївки.

Окрім того, загарбники просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри за 3 жовтня показують, що вони мають успіхи на захід від Неліпівки. Російська армія атакувала поблизу самого Торецька, біля Дачного, Нелипівки, в районі Щербинівки і Сухої Балки.

Своєю чергою, днями українська бригада опублікувала кадри, на яких видно, що окупанти здійснили комбіновані механізовані та піхотні штурми поблизу Нью-Йорка.

Напередодні російські військові продовжили наступ у районі Покровська. Однак підтверджених змін лінії фронту не було. Також російський “воєнкор” заявив, що загарбник просунулися на захід від Новогродівки. Втім, аналітики ISW не знайшли підтвердження.

Протягом 3-4 жовтня тривали бої в районах Промінь, Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоторецьке, Цукурине, Лисівка, Крутий Яр, Гірник, Миколаївка та Селидове.

Також геолокаційні кадри показують, що війська країни-агресорки нещодавно просунулися в напрямку Курахове: вздовж вулиці 1 Травня на південному сході Максимілянівки, на схід від Острівського та на захід від Гострого. Ймовірно, вони могли захопити це селище. Також росіяни продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Один так званий російський “воєнкор” заявив, що війська РФ просунулися на північ від Вугледара. Втім, в ISW не знайшли підтвердження.

3 і 4 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Богоявленки та Вугледара, а також у напрямку Трудове і Максимівки.


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