Політика

ISW: Росіяни видають бажане за дійсне, говорячи про бої під Бахмутом

21 Грудня 2022 07:25
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні-аналізі пише, зокрема, що з 1 жовтня по 20 грудня росіяни, в безперервних боях змогли зайняти на околицях Бахмута територію в 192 кв.км.

У жовтні росіяни за оцінкою ISW зайняли 100 кв.км, а з початку листопада до 20 грудня – 92 кв.км.

“Темп просування росіян в районі Бахмута в останні 50 днів приблизно дорівнює темпу їх просування в жовтні. Російські джерела, ймовірно, продовжать помилково стверджувати, що російські сили захоплюють значні території в районі Бахмута”, – пишуть аналітики ISW, заочно сперечаючись із росіянами, які пишуть, що наступ під Бахмутом прискорився.

На початку зведення Інститут вивчення війни пише, крім іншого, про вчорашню заяву командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Сергія Наєва про те, що загроза нового вторгнення з Білорусі поступово наростає. ISW, як і раніше, вважає таке вторгнення на даний момент малоймовірним: український генштаб, пояснюють аналітики, поки не бачить ознак формування противником ударних угруповань.

Аналітики ISW також звернули увагу на рішення Путіна нагородити осіб зі свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі у бойових діях, на відміну від візиту Зеленського на передову у Бахмут. Це, на думку спостерігачів, спричинило певну критику серед російських націоналістичних сил.

Колишній командир російських бойовиків та критичний голос у російському інформаційному просторі Ігор Гіркін зазначив, що Путін нагороджує “своїх героїв у Кремлі”, а не російських військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій.

Фінансист ПВК “Вагнер” Євген Пригожин ще більше вирішив підірвати репутацію Путіна (можливо, ненавмисно – припускають у ISW) у російському інформаційному просторі, намагаючись підвищити свій авторитет на тлі візиту Зеленського до Бахмуту.

У той же час Пригожин намагається легалізувати ПВК “Вагнер”, позбавити його тавра “найманця” і натомість знову уявити групу як легітимне військове формування в Росії, яке підтримує російські національні інтереси.


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