ISW: Росія не досягла жодної поставленої мети за 500 днів війни

За 500 днів повномасштабного вторгнення в Україну російські військові, які мали намір захопити Київ протягом трьох днів, не досягли жодної з намічених цілей, констатують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Рішучий та вмілий український опір», на їхню думку, дозволив Україні звільнити багато захоплених територій, перехопити ініціативу та проводити контрнаступальні операції на більшій частині лінії фронту. При цьому російські сили зараз зосереджені на спробах утримати окуповані землі, констатують автори щоденного огляду.

8 липня українські війська провели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, зазначають експерти. 7 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла про просування більш ніж на кілометр на південь від Бахмута, а російські джерела стверджували, що українські військові вели наступальні операції у західній частині Донецької та у західній частині Запорізької областей. Українські військові джерела розповідали про наступальні операції на бердянському та мелітопольському напрямках.

ISW, як і раніше, вважає, що контрнаступ спрямований на виснаження російських сил і збереження бойової потужності України за рахунок повільного просування.