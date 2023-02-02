Політика

ISW: Росія намагається розосередити Сили оборони перед новим наступом

2 Лютого 2023 07:15
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ISW

Президент Росії Володимир Путін, можливо, створює умови для подальших російських транскордонних рейдів у північно-східні райони України у спробі продовжити інформаційні операції всередині країни та притиснути українські сили до північних прикордонних районів, пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Путін провів 1 лютого нараду, на якій обговорювалося відновлення інфраструктури у Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілу з боку України. Путін зазначив, що припинення обстрілів – завдання військового відомства.

Акцент Путіна на небезпеці українських обстрілів прикордонних регіонів, ймовірно, має подвійну мету. Він продовжує інформаційну операцію, яка має представити війну в Україні як загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни, а також створити умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відволікти та розсіяти українські сили, притиснувши їх до північно-східних прикордонних районів.

ISW вважає, що російське вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція з притиснення українських військ до північного кордону, схоже, зазнає невдачі.

Загроза транскордонних рейдів із Білгородської, Брянської та Курської областей на північ і північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Київ розгорнути підрозділи у цих областях для захисту від подібних атак, тим самим розосередивши українські війська перед можливим російським наступом у найближчі місяці.


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