ISW: Росія, можливо, готує атаку під чужим прапором у Білгородській області

Кремль, можливо, створює інформаційний фон для атаки під чужим прапором у Білгородській області у спробі повернути громадську підтримку війні в Україні, пишуть у черговому аналітичному зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські військові прагнуть вторгнутися до Білгородської області, а інші російські джерела зазначають, що російським військам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу Києва.

Ці заяви давно циркулюють у спільноті мілітарі-блогерів, які критикують російське військове командування за залишення позицій та закликають повернути звільнені території на Харківщині.

Російські заяви про неминучий напад України на Білгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати громадськість, щоб вона підтримала війну, пишуть експерти ISW.

Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не здатна зробити це в таких масштабах, роблять висновок вони. При цьому підтримка безглуздого вторгнення Росії знижується серед жителів прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.