Політика

ISW: російські сили готуються до третьої серії штурмів Авдіївки

4 Листопада 2023 09:19
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ISW

3 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та підтвердили успіхи на північному фланзі цього населенного пункта. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували чинити опір наступу росіян біля Авдіївки та відбили понад 17 російських атак поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (7 км на захід від Авдіївки) та Первомайського ( 11 км на південний захід від Авдіївки).

Пізніше речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не велося, але українські сили очікують «погіршення ситуації» в цьому районі.

Українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські сили готуються до третьої серії більших штурмів поблизу Авдіївки. Окупанти зосереджують живу силу та техніку для третього масованого наступу на Авдіївку, російські війська, ймовірно, зосередять свої наступальні дії на Авдіївському коксохімічному заводі на півночі Авдіївки.

Російські джерела стверджують, що українські війська 3 листопада контратакували під Авдіївкою, але не просунулися.


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