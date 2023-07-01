ISW: Російські блогери скаржаться на військове командування

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на скарги російських z-блогерів щодо дій військового командування в Херсонській області.

Протягом майже двох тижнів блогери висловлюють незадоволення тим, що російським військам не вдається витіснити невелику групу військових ЗСУ з їх плацдарму під східним прольотом Антоновського мосту.

За інформацією блогерів, командування попередніми діями “наосліп” наказало військовим штурмувати цю ділянку, що призвело до значних втрат серед особового складу та бронетехніки. Замість цього, деякі військові коментатори пропонували провести удари по мосту. 30 червня російські військові дійсно запустили балістичну ракету “Іскандер” по прольоту Антоновського мосту, проте поки невідомо, які завдані збитки, вказує ISW. З урахуванням дефіциту “Іскандерів” у Росії, рішення використати одну з цих ракет проти невеликого підрозділу легкої піхоти, який налічує близько 70 осіб, на підходах до вже зруйнованого мосту, виглядає дивним, пишуть аналітики.

Сувора реакція блогерів на рішення військового командування свідчить про те, що навіть після заколоту Євгенія Пригожина “патріоти” не об’єдналися навколо Міністерства оборони. Різкий тон коментарів нагадує реакцію на провальні спроби російського військового командування захопити Угледар в листопаді 2022 та лютому 2023 року, повідомляє ISW.