Політика

ISW: Російська армія погано готова до наступу українців

24 Квітня 2023 08:43
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW), докладно розібравши склад та стан російських сил на різних ділянках фронту, прийшов до висновку, що вони погано готові до можливого українського наступу: частини виснажені довгими боями, поповнення з мобілізованих недостатньо навчено, координація дій між частинами залишає бажати найкращого.

“Картина розподілу російських частин по Україні дозволяє з великою ймовірністю припустити, що більшість наявних маневрених частин з усіх військових округів, як і більшість вцілілих десантних частин, вже беруть участь в активних оборонних або наступальних операціях […] загальна виснаженість військ і явна дезорганізація в їхньому розміщенні в деяких районах, ймовірно, серйозно заважатиме Росії у справі оборони критично важливих секторів фронту”, – пише ISW.

Експерти ISW на самому початку огляду особливо наголошують, що роблять свої висновки на припущенні, що Україна здатна провести таку велику і складну операцію, як наступ приблизно дев’ятьма новими підготовленими бригадами – але за це американські аналітики доручитися не можуть.

Розбираючи на основі відомостей з відкритих джерел стан російських військ на семи основних напрямках, ISW пише, що виснаженість і дезорганізація видно майже на всіх з них, крім ділянки фронту в Запорізькій області, де росіяни могли відносно спокійно будувати ешелоновану оборону.

Але й у Запорізькій області росіяни, на думку ISW, можуть зіткнутися з проблемами – якщо Україна виявиться здатною завдати масованого та швидкого удару. Проблеми, як припускають американські експерти, будуть пов’язані з координацією частин за умови можливого відступу на наступні підготовлені лінії оборони.

Щодо Бахмута, ISW висловлює припущення, що російське командування хоче повністю захопити місто до початку українського наступу. За даними з обох боків, українська армія ще утримує лише невелику територію у західній частині міста.


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