ISW: Російська армія погано готова до наступу українців

Американський Інститут вивчення війни (ISW), докладно розібравши склад та стан російських сил на різних ділянках фронту, прийшов до висновку, що вони погано готові до можливого українського наступу: частини виснажені довгими боями, поповнення з мобілізованих недостатньо навчено, координація дій між частинами залишає бажати найкращого.

“Картина розподілу російських частин по Україні дозволяє з великою ймовірністю припустити, що більшість наявних маневрених частин з усіх військових округів, як і більшість вцілілих десантних частин, вже беруть участь в активних оборонних або наступальних операціях […] загальна виснаженість військ і явна дезорганізація в їхньому розміщенні в деяких районах, ймовірно, серйозно заважатиме Росії у справі оборони критично важливих секторів фронту”, – пише ISW.

Експерти ISW на самому початку огляду особливо наголошують, що роблять свої висновки на припущенні, що Україна здатна провести таку велику і складну операцію, як наступ приблизно дев’ятьма новими підготовленими бригадами – але за це американські аналітики доручитися не можуть.

Розбираючи на основі відомостей з відкритих джерел стан російських військ на семи основних напрямках, ISW пише, що виснаженість і дезорганізація видно майже на всіх з них, крім ділянки фронту в Запорізькій області, де росіяни могли відносно спокійно будувати ешелоновану оборону.

Але й у Запорізькій області росіяни, на думку ISW, можуть зіткнутися з проблемами – якщо Україна виявиться здатною завдати масованого та швидкого удару. Проблеми, як припускають американські експерти, будуть пов’язані з координацією частин за умови можливого відступу на наступні підготовлені лінії оборони.

Щодо Бахмута, ISW висловлює припущення, що російське командування хоче повністю захопити місто до початку українського наступу. За даними з обох боків, українська армія ще утримує лише невелику територію у західній частині міста.