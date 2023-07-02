ISW: РФ може опинитися перед складним вибором через Бахмут

Операції ЗСУ у районі Бахмута можуть поставити російське командування перед складним вибором, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У черговому огляді наголошується, що російські війська, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута перекиданням сил з інших регіонів України.

“Якщо російських підкріплень, вже спрямованих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях або почати відводити війська з півдня України”, – прогнозують експерти.

В огляді також йдеться про те, що, за даними російських джерел, 1 липня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.