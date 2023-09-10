ISW: Регіональна влада у РФ змушена переводити всі ресурси на війну

Війна Росії проти України все більше обмежує російську місцеву та регіональну владу, яка дедалі більше зосереджуються на здатності генерувати ресурси для цієї війни, пише у своєму черговому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що пригнічується навіть мінімальна довоєнна конкуренція.

«Сезон виборів (президентські вибори у Росії заплановані на 17 березня 2024 року) є одним із «найконкурентніших» в історії Росії, і йому особливо не вистачає опозиційних альтернатив, особливо тому, що люди все частіше голосують з думкою, що війна в Україні може тривати рік, п’ять років або навіть десять», – йдеться в огляді.

ISW вказує у цьому зв’язку на думку російського політолога Дмитра Лобойка про те, що російські суб’єкти (регіони) нині конкурують за ресурси на основі того, скільки військовослужбовців кожен регіон зміг мобілізувати для війни, мовляв, федеральний уряд виділяє більше ресурсів регіонам, які мобілізували більше особового складу.

У Інституті вивчення війни припускають, що «війна в Україні та триваюче через це виснаження російських регіонів сприяють «більш приглушеній політичній атмосфері всередині Росії».

«ISW раніше зазначав, що російські чиновники, особливо ті, хто пов’язаний із провідною партією «Єдина Росія», схоже, стурбовані впливом війни на електорат під час місцевих та регіональних виборів», – йдеться в огляді.

Американські аналітики додають: «Оскільки війна триває, російським чиновникам, ймовірно, й надалі доведеться балансувати між придушенням внутрішньополітичної опозиції та необхідністю подати уряд як активно залучений до покращення внутрішніх справ».