Політика

ISW: Кремль зазнає труднощів з організацією своїх збройних сил

14 Квітня 2023 09:57
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ISW

Кремль використовує децентралізоване вербування та покладається на різні групи для залучення добровольців у свої збройні сили, йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Він навіть просить державні компанії оплачувати кампанії із набору добровольців. Однак у довгостроковій перспективі це неможливо, оскільки ресурси цих груп обмежені.

У Держдумі запропонували запровадити новий податок на доходи громадян у 2-3%, щоб отримати більше ресурсів, але багато громадян висловлюють із цього приводу своє невдоволення.

Для добровольців пропонуються різні фінансові стимули, але це призведе до довгострокових витрат.

Поточна модель розподілу ресурсів не працює і Кремлю необхідно внести фундаментальні зміни, інакше він вичерпає себе, зазначає ISW.


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