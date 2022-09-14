ISW: Кремль намагається відвести провину від Путіна за поразку у Харківській області

Кремль визнав поразку на Харківщині – вперше з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, пишуть у черговому зведенні експерти американського Інституту Війна (ISW).

Кремлівські чиновники та пропагандисти державних ЗМІ широко обговорюють причини поразки Росії в Харківській області, що помітно відрізняється від їхньої попередньої риторики у висвітленні перебільшених чи сфабрикованих успіхів Росії.

Кремль ніколи не визнавав, що Росія зазнала поразки під Києвом або на острові Зміїний, представляючи відступ від Києва як рішення, необхідне для більш пріоритетного “звільнення” Донбасу, а відхід з острова Зміїний – як “жест доброї волі”.

Російське міністерство оборони спочатку пішло тим же шляхом і заявило, що російські війська були виведені з Харківської області для перегрупування, але ця версія зазнала різкої критики в інтернеті.

Визнання Кремлем поразки є частиною зусиль щодо відведення критики за таку нищівну невдачу від президента Росії Володимира Путіна та перекладання провини на міноборони та військове командування, пише ISW.

Один із членів кремлівської Ради з міжнаціональних відносин Богдан Безпалько навіть заявив, що голови військових чиновників, які не помітили концентрацію українських військ і техніки і проігнорували попередження про неминучий контрнаступ України в Харківській області, мають “лежати на столі Путіна”.

Визнання Кремлем поразки показує, що російський президент Володимир Путін готовий і здатний визнати і навіть сприйняти поразку Росії, принаймні частково, і зосередитися на відведенні вини від себе, роблять висновок експерти.