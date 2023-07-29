Політика

ISW: Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох ділянках

29 Липня 2023 12:05
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ISW

Контрнаступ ЗСУ 28 липня проводився щонайменше на трьох ділянках фронту, українські війська просунулися вперед під Бахмутом, наголошується у щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Серед іншого, аналітики відзначили заяву українських воєначальників про продовження наступу на північному та південному флангах Бахмута, а також одного з російських “воєнкорів”, який заявив про просування ЗСУ біля Курдюмівки та Андріївки.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що українські сили продовжують наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а деякі “військори” визнали, що українці контролюють Старомайорське, нагадали в ISW.


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