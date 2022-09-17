Політика

Іспанія відправила в Україну 5 транспортних літаків з боєприпасами для великокаліберної артилерії

17 Вересня 2022 15:44
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Як зазначили у Генштабі, 9 вересня 2022, літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Це вже п’ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

“Усі ці поставки є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу”, – зазначила Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес своїм колегам з Європейського Союзу на празькій міністерській зустрічі.


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