Іспанія передасть Україні броньовані гусеничні машини M113

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.

Про це вона заявила на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

“Міністерка оборони оголосила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних транспортних засобів М-113. Дві з них переробили на машини швидкої допомоги. Після них відправлять кілька пожежних, снігоприбиральних машин та транспортних засобів для перевезення особового складу, а також різних матеріалів, включно з двома легкими човнами, електрогенератором та установкою для очищення води”, — йдеться в повідомленні.

Також Роблес повідомила про постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.

Під час засідання міністерка також зазначила, що Іспанія братиме участь у шести коаліціях на підтримку України, які, за її словами, становлять основу для довгострокової допомоги, а також відіграють важливу роль у сприянні наближенню українських збройних сил до повної оперативної сумісності з союзниками та партнерами.