Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot, – ЗМІ

Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів ППО Patriot. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на новинне агентство EFE.

Передача ракет відбулась 21 червня, повідомляють джерела іспанського видання.

Крім ракет до Patriot, Україна отримала другу партію танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

Раніше повідомлялось, що Іспанія передасть Україні 19 танків Leopard 2A4 та близько десяти зенітних ракет Patriot в межах нового пакета військової допомоги на суму у 1,23 мільярда доларів