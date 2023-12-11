Ірландія може зменшити виплати та час безкоштовного проживання біженцям з України

Виплати українським біженцям в Ірландії можуть скоротити з €220 до €38,8 на тиждень. Уряд також розгляне обмеження терміну проживання в державному житлі для тих, хто тікає від війни, до 90 днів.

Про це повідомило видання Irish Examiner.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар запропонував сповільнити потік біженців з України та інших країн, тому що є труднощі із забезпеченням житла для них.

Комітет із цих питань збирається 11 грудня. Три урядовці обговорять зменшення щотижневої виплати для українських біженців із 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Крім того, будуть перемовини щодо нового плану. За ним біженці зможуть жити в державному житлі не більш як 90 днів.

Кабмін може підписати нові правила 12 грудня, якщо урядовці досягнуть згоди. Але ці зміни зачеплять тільки тих, хто прибуватиме після рішення уряду, і не стосуватиметься біженців, які вже в Ірландії. Поправки також вимагатимуть законодавчих змін, тому очікується, що вони набудуть чинності не раніше 2024 року.

Європейська комісія нещодавно оприлюднила статистику, за якою кількість українців, які прибувають до Ірландії за 2023 рік, зростає. Цифра у 10 разів перевищують середнє зростання кількості біженців, які виїжджають до ЄС за той самий період.

Ця пропозиція викликала напругу в уряді, коли її висунув міністр рівності та інтеграції Родерік О’Горман наприкінці жовтня. Також видання повідомляє, що віцепрем’єр Ірландії Мікел Мартін звинуватив О’Гормана в спробі перекласти проблему на міністра житлового будівництва Дарра О’Браєна.