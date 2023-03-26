Іран почав регулярно постачати Росії безпілотники, – розвідка Британії

У відомстві відзначили, що з початку березня 2023 року, ймовірно, Росія запустила по цілях в Україні щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат серії “Шахед” іранської розробки.

Ці атаки відбулися після двотижневої паузи наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed, повідомляють у розвідці.

Росія запускає Шахеди з двох напрямків: з Краснодарського краю Росії на сході та з Брянської області на північному сході.

Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Імовірно, це також буде подальша спроба розтягнути українську ППО.