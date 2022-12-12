Політика

Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії

12 Грудня 2022 21:58
0
росія, зброя, іран

Побоюючись міжнародної негативної реакції, Іран хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні , повідомили Axios четверо високопоставлених ізраїльських чиновників з посиланням на звіти розвідки.

Ракети Fateh-110 з дальністю 300 км будуть обмежені в дальності, а 700-кілометрові Zolfaghar не будуть поставлені в РФ взагалі.

Як зазначає видання, поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм «зворотного удару», який відновить санкції ООН проти Ірану.

Така ситуація була б проблематичною для Тегерану, але тим більше для Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.

Відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, прийнятої в 2015 році в рамках ядерної угоди, країни не мають права передавати або приймати від Ірану балістичні ракети та безпілотники, які мають радіус дії понад 300 кілометрів і корисне навантаження понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2022 21:08
27

Що Зеленський сказав Леттерману у програмі “My Next Guest”
12 Грудня 2022 21:28
26

“Ми притягнемо Путіна до відповідальності” – лідери G7
12 Грудня 2022 20:36
24

Nestle оголосила про інвестиції у нові промислові потужності в Україні
12 Грудня 2022 19:29
135

Американські вчені досягли грандіозного прориву в ядерному синтезі
12 Грудня 2022 18:58
17

Під час виконання завдань загинули троє піротехніків ДСНС Донеччини, ще двоє поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки