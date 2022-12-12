Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії

Побоюючись міжнародної негативної реакції, Іран хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні , повідомили Axios четверо високопоставлених ізраїльських чиновників з посиланням на звіти розвідки.

Ракети Fateh-110 з дальністю 300 км будуть обмежені в дальності, а 700-кілометрові Zolfaghar не будуть поставлені в РФ взагалі.

Як зазначає видання, поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм «зворотного удару», який відновить санкції ООН проти Ірану.

Така ситуація була б проблематичною для Тегерану, але тим більше для Росії, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.

Відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, прийнятої в 2015 році в рамках ядерної угоди, країни не мають права передавати або приймати від Ірану балістичні ракети та безпілотники, які мають радіус дії понад 300 кілометрів і корисне навантаження понад 500 кілограмів до жовтня 2023 року.