Політика

Іран може бути причетний до військових злочинів в Україні – Джейк Салліван

9 Січня 2023 19:34
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іран

Іран може сприяти вчиненню військових злочинів в Україні, надаючи військову допомогу Росії та постачаючи їй безпілотники “Шахед-136”, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

“Їхня зброя використовується для вбивства мирних жителів в Україні та для того, щоб занурити міста в холод і темряву, що, на наш погляд, ставить Іран у становище, коли він потенційно може сприяти скоєнню масштабних військових злочинів”, – сказав Салліван журналістам.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, з вересня сили протиповітряної оборони України знищили близько 500 іранських дронів-камікадзе “Шахед”.

Ці безпілотники, зокрема, використовувалися для масштабної атаки на Київ та інші міста у новорічну ніч та в ніч із 1 на 2 січня. За цей час було запущено близько 80 дронів. У ЗСУ повідомляли, що всі вони були збиті.


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