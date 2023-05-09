Політика

Іран, ймовірно, хоче перекинути виробництво БПЛА у Білорусь – Ігнат

9 Травня 2023 11:12
16
читать на русском →
бпла, ракети

Для того, аби уникнути західних санкцій та тиску від інших країн, влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво безпілотників у Білорусь. Окрім власне виробництва, це може бути тільки скручування вже готової продукції, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Також він додав, що і Росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, «Лансет». Хоча вони не дуже потужні, додає речник, але «дошкуляють українській протиповітряній обороні та військам Сил оборони на передній лінії».

«Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частина – не проблема, інше питання – це технологічне обладнання, яке закладено в «Shahed», але там є блок gps-навігації, блок управління і це Росія виробити сама не може. Власне за цими товарами – подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію», – каже Ігнат.

Щодо ракет, Юрій Ігнат додав, що є ознаки того, що Росія їх все-таки виробляє. Зокрема, в Україні вже «знаходили уламки нещодавно виготовлених ракет».

«Серед уламків ракет знаходили маркування нещодавнього виробництва – і осінь і зима. Сподіваємося, що санкції не дозволять їм робити це швидко. І швидко це навряд чи вдасться, бо крилата ракета – це високотехнологічний продукт, який коштує мільйони доларів за одиницю», – додав Ігнат.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 07:40
96

ПС ЗСУ: За дві хвилі обстрілу України росіяни випустили 25 крилатих ракет – 23 з них знищено
9 Травня 2023 12:48
17

Банки знову можуть арештовувати рахунки клієнтів
9 Травня 2023 11:31
29

Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води
9 Травня 2023 10:19
77

В Україні запущена загальнонаціональна цифрова телемережа MX-7
9 Травня 2023 09:26
22

За добу знищено 650 окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки