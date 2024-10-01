Іран атакує Ізраїль ракетами

Понад 100 ракет Іран випустив по Ізраїлю. По всій країні лунають вибухи.
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в мережі Х, The Times of Israel.
За інформацією The Times of Israel, Іран заявив, що запустив понад 100 ракет.
По всій території Ізраїлю лунають сирени повітряної тривоги.
Всі ізраїльські цивільні перебувають у бомбосховищах, повідомляють у армії Ізраїлю.
ЦАХАЛ в соцмережах повідомляє громадянам, що система протиповітряної оборони перехоплює ворожі ракети.
“Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння снарядів. Система протиповітряної оборони наразі ідентифікує та перехоплює пуски”.