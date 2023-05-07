Іншого шансу не буде: президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел, нагороджений генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, застеріг українське командування від катастрофи поспішного контрнаступу.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian під час візиту до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ.

Як пише видання, під час останніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павел попередив, що у них більше немає елемента несподіванки, який сприяв успішним штурмам східного міста Харків і південного Херсонщини минулого року. За його словами, в Києві визнають, що в Україні залишаються прогалини в спроможності успішний наступ проти російських військ.

Президент Чехії звернувся до Шмигаля під час зустрічей минулого тижня з проханням “не поспішати, поки вони не будуть повністю готові”.

“Це буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що не буде іншого шансу, принаймні цього року”, – наголосив він.

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з “жахливими втратами”, незалежно від потужності своїх сил. Тому ввона не може дозволити собі, щоб контрнаступ провалився.