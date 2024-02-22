Іноземцям дозволили служити в Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський 21 лютого підписав указ, який дозволяє іноземцям та “особам без громадянства” служити в Нацгвардії України.

Відповідний указ зʼявився на порталі президента.

Новий закон набуває чинності негайно з 21 лютого.

“У добровільному порядку (за контрактом) можуть бути прийняті іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, раніше не були судимі та відповідають вимогам до військової служби, визначеним Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” на військову службу в Національній гвардії України”, – йдеться в указі.

Іноземні громадяни вже можуть служити в Збройних силах України, якщо відповідають певним вимогам. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Зеленський закликав “громадян світу” долучитися до захисту України, сформувавши Інтернаціональний легіон.

Національна гвардія входить до складу МВС і відповідає за громадську безпеку. Військовослужбовці Національної гвардії також воюють на передовій з початку повномасштабної війни Росії.